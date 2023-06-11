В РФ приказали бросать “проблемных” мобилизованных в “мясные штурмы” – Генштаб ВСУ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ приказал командирам соединений и воинских частей выявлять и командировать в штурмовые роты мобилизованных, которые не выполняют приказы, прибегают к саботажу, неуставным взаимоотношениям и дезертирству.

Такая информация появилась в распоряжении Генштаба ВСУ.

По данным украинской стороны, такой приказ позволяет российским командирам в дальнейшем бросать этих “проблемных” военных в так называемые “мясные штурмы”.

К слову, сложности с личным составом в армии РФ возникают из-за отсутствия юридической нормы о конечных сроках прохождения военной службы по мобилизации, значительных достижений на поле боя, а также из-за распространения панических настроений относительно будущих перспектив в войне против Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР

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