В РФ приказали бросать “проблемных” мобилизованных в “мясные штурмы” – Генштаб ВСУ
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ приказал командирам соединений и воинских частей выявлять и командировать в штурмовые роты мобилизованных, которые не выполняют приказы, прибегают к саботажу, неуставным взаимоотношениям и дезертирству.
Такая информация появилась в распоряжении Генштаба ВСУ.
По данным украинской стороны, такой приказ позволяет российским командирам в дальнейшем бросать этих “проблемных” военных в так называемые “мясные штурмы”.
К слову, сложности с личным составом в армии РФ возникают из-за отсутствия юридической нормы о конечных сроках прохождения военной службы по мобилизации, значительных достижений на поле боя, а также из-за распространения панических настроений относительно будущих перспектив в войне против Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР
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