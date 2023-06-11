У РФ наказали кидати “проблемних” мобілізованих у “м’ясні штурми” – Генштаб ЗСУ

Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ наказав командирам з’єднань та військових частин виявляти та відряджати до штурмових рот мобілізованих, які не виконують накази, вдаються до саботажу, нестатутних взаємин та дезертирства.

Така інформація з’явилась у розпорядженні Генштабу ЗСУ.

За даними української сторони, такий наказ дозволяє російським командирам у подальшому кидати цих “проблемних” військових у так звані “м’ясні штурми”.

До слова, складнощі з особовим складом в армії РФ виникають через відсутність юридичної норми про кінцеві терміни проходження військової служби за мобілізацією, значних досягнень на полі бою, а також через поширення панічних настроїв щодо майбутніх перспектив у війні проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР

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