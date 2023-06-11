В Египте загорелась яхта с туристами: три человека пропали без вести

В Египте в Красном море загорелась яхта Hurricane с туристами из Британии. Три человека считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Как сообщили местные власти, были спасены 24 человека, из них 12 граждан Великобритании и 12 египтян — членов экипажа.

Все они были доставлены в безопасное место на соседнем дайвинг-курорте Марса-Шагра, примерно в 21 км к северу от города Марса-Алам.



По предварительным данным, пожар на яхте вызвал короткое замыкание электричества.

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что контактирует с местными властями по поводу инцидента и поддержки причастных граждан.

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