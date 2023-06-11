В Египте загорелась яхта с туристами: три человека пропали без вести
В Египте в Красном море загорелась яхта Hurricane с туристами из Британии. Три человека считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Как сообщили местные власти, были спасены 24 человека, из них 12 граждан Великобритании и 12 египтян — членов экипажа.
Все они были доставлены в безопасное место на соседнем дайвинг-курорте Марса-Шагра, примерно в 21 км к северу от города Марса-Алам.
По предварительным данным, пожар на яхте вызвал короткое замыкание электричества.
Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что контактирует с местными властями по поводу инцидента и поддержки причастных граждан.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова