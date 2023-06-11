У Єгипті загорілася яхта з туристами: троє людей зникли безвісти
У Єгипті в Червоному морі загорілася яхта Hurricane з туристами з Британії. Троє людей вважаються звиклими безвісти.
Про це пише британська газета The Guardian.
Як повідомила місцева влада, було врятовано 24 людини, з них 12 громадян Великої Британії та 12 єгиптян – членів екіпажу.
Всі вони були доставлені в безпечне місце на сусідньому дайвінг-курорті Марса-Шагра, приблизно за 21 км на північ від міста Марса-Алам.
За попередніми даними, пожежу на яхті спричинило коротке замикання електрики.
Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що контактує з місцевою владою щодо інциденту та підтримки причетних громадян.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова