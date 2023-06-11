У Єгипті загорілася яхта з туристами: троє людей зникли безвісти

У Єгипті в Червоному морі загорілася яхта Hurricane з туристами з Британії. Троє людей вважаються звиклими безвісти.

Про це пише британська газета The Guardian.

Як повідомила місцева влада, було врятовано 24 людини, з них 12 громадян Великої Британії та 12 єгиптян – членів екіпажу.

Всі вони були доставлені в безпечне місце на сусідньому дайвінг-курорті Марса-Шагра, приблизно за 21 км на північ від міста Марса-Алам.



За попередніми даними, пожежу на яхті спричинило коротке замикання електрики.

Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що контактує з місцевою владою щодо інциденту та підтримки причетних громадян.

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