Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
В Єгипті акула припливла до берега та з’їла російського туриста
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Єгипті загорілася яхта з туристами: троє людей зникли безвісти

У Єгипті загорілася яхта з туристами: троє людей зникли безвісти
Фото: Depositphotos

У Єгипті в Червоному морі загорілася яхта Hurricane з туристами з Британії. Троє людей вважаються звиклими безвісти. 

Про це пише британська газета The Guardian.

Як повідомила місцева влада, було врятовано 24 людини, з них 12 громадян Великої Британії та 12 єгиптян – членів екіпажу.

Всі вони були доставлені в безпечне місце на сусідньому дайвінг-курорті Марса-Шагра, приблизно за 21 км на північ від міста Марса-Алам. 


За попередніми даними, пожежу на яхті спричинило коротке замикання електрики.

Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що контактує з місцевою владою щодо інциденту та підтримки причетних громадян.

Читайте також
В Єгипті акула припливла до берега та з’їла російського туриста
У Єгипті загорілася яхта з туристами: троє людей зникли безвісти

Єгипет, Британія, Пожежа, Туристи, Яхта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
За кожні 48 захоплених сантиметрів української землі РФ втрачає одного солдата – розвідка Британії
Бахмут
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
У Єгипті загорілася яхта з туристами: троє людей зникли безвісти
Горить 10 цистерн: в Уфі на базі пально-мастильних матеріалів сталася пожежа
У Єгипті загорілася яхта з туристами: троє людей зникли безвісти
В Єгипті акула припливла до берега та з’їла російського туриста
У Єгипті загорілася яхта з туристами: троє людей зникли безвісти
Обговорили очікування України від літнього саміту НАТО: Зеленський зустрівся з главою МЗС Британії
Зеленський Клеверлі
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (11.06.2023)
У Єгипті загорілася яхта з туристами: троє людей зникли безвісти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (11.06.2023)
У Єгипті загорілася яхта з туристами: троє людей зникли безвісти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (11.06.2023)
У Єгипті загорілася яхта з туристами: троє людей зникли безвісти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (11.06.2023)
У Єгипті загорілася яхта з туристами: троє людей зникли безвісти
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь