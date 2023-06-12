Министры НАТО встретятся с производителями оборонной техники для наращивания производства

15 июня министры обороны стран НАТО встретятся с руководителями 25 крупнейших западных оборонных компаний, продолжая усилия по наращиванию производства боеприпасов.

Об этом сообщает издание Euractiv ссылаясь на собственные источники.

По словам дипломатов и источника в оборонной отрасли, этот шаг отражает заинтересованность НАТО в участии в обсуждении вопросов оборонной промышленности.

Отмечается, что западные союзники Киева изучают, как продолжать присылать Украине необходимое военное оборудование. Правительства просят оборонные компании наращивать производство, в то время как компании просят о четких долгосрочных сигналах относительно спроса, чтобы оправдать инвестиции в новые производственные мощности, цепочки поставок и персонал.

Также НАТО рассматривает возможность создания нового Плана действий в сфере оборонного производства для определения целей инвестиций и совокупных сигналов спроса на продукцию отрасли со стороны стран-членов Альянса.

– Среди представителей оборонной промышленности есть надежда, что эта встреча станет шагом вперед в работе над будущим планом действий. Однако, как сообщили изданию источники, официальная повестка дня встречи пока не обнародована, и конкретных результатов не ожидают, – пишет издание.

Среди приглашенных — преимущественно чиновники и руководители оборонных компаний, производящих различные виды боеприпасов, такие как ракеты и реактивные снаряды.

Встреча с представителями промышленности “будет особенно сосредоточена на боеприпасах, решающих судьбу боя”, сообщил накануне встречи один из чиновников НАТО.

Со стороны европейской оборонной промышленности приглашены бельгийская FN Herstal, французско-итальянская MBDA, финская Patria, немецкая Rheinmetall, норвежская Nammo, KNDS — объединение немецкой KMW и французской Nexter, итальянская Leonardo, а также турецкая Roketsan.

Ожидается также участие представителей некоторых отраслей промышленности с восточного фланга НАТО, таких как болгарский Арсенал и пражская Чехословацкая группа.

США будут представлять компании Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые производят ракетные комплексы Javelin, HIMARS и Patriot, поставляемые украинским вооруженным силам.

В список приглашенных компаний также войдут производители беспилотников, такие как турецкая Baykar и португальская Tekever, а также британская BAE Systems, румынская Romarm, хорватский производитель боевых танков Đuro Đaković Grupa, эстонская Milrem Robotics и бельгийская Thales.

Напомним, встреча министров обороны НАТО состоится 15-16 июня в Брюсселе. В рамках встречи запланировано заседание формата Рамштайн, на котором обсудят детали Коалиции истребителей.

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