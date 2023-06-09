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Валентина Летяк, редактор ленты

Рамштайн-13: место и дата следующего заседания Контактной группы по обороне Украины

Рамштайн-12, Ллойд Остін, Марк Міллі
Фото: Getty Images

13-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится в Брюсселе 15 июня.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

— На следующей неделе министр Остин снова отправится в Брюссель, где он и председатель Объединенного комитета начальников штабов НАТО генерал Милли проведут личное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины 15 июня, после чего состоится заседание министров обороны стран НАТО 16 июня, — уточнил он.

Других подробностей относительно участия главы Пентагона в Рамштайн-13 он не сообщил, пообещав предоставить дополнительную информацию в ближайшее время.

Райдер отказался комментировать возможное начало контрнаступления ВСУ, отметив лишь, что Пентагон следит за сообщениями об активизации боевых действий в Украине.

— Когда дело доходит до характеристики этих конкретных операций или разговоров об этих операциях, это действительно то, что лучше оставить украинцам, — добавил он.

Накануне министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что на Рамштайн-13 союзники Украины обновят статус военной поддержки ВСУ перед контрнаступлением.

25 мая состоялось 12-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Источник: U.S. DepartmentofDefense

Бельгия, Брюссель, Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Пентагон, Рамштайн, Російська агресія, США-Украина
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