Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
В ответ на критику Зеленского в ООН заявили, что не занимаются физическим спасением людей
В Египте акула приплыла к берегу и съела российского туриста
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Самолеты, ПВО и артиллерия: Резников о приоритетах для Украины на следующий Рамштайн

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

На следующем Рамштайне будут обсуждаться детали “самолетной коалиции” для Украины, а также предоставление ПВО, амуниции и артиллерии.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что Украину ожидает аналогичный уровень поддержки со стороны стран-партнеров.

— В рамках заседания мы будем обсуждать подробные вещи “самолетной коалиции”. В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система, – сказал министр.

Резников добавил, что вопрос будет предметно обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к этой коалиции стран.

В состав украинской делегации министр обороны включил представителей наших воздушных сил. В частности, командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, курирующих подготовку пилотов и логистические вопросы.

Читайте также
В несколько раз превышают советскую технику: американский пилот о преимуществах F-16
Самолеты, ПВО и артиллерия: Резников о приоритетах для Украины на следующий Рамштайн

Министр отметил, что приоритеты Украины не изменились. На заседании также будут обсуждать все, что касается ПВО, снарядов амуниции, артиллерии.

– Эта война – война ресурсов. Ресурсов – значит не только оружия, но и способностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами является открытие разного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных приграничных странах, – добавил он.

Война в Украине, Военная техника, Истребители для Украины, Алексей Резников
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Производитель Patriot пообещал отправить Украине дополнительные ЗРК
MIM-104 Patriot
Украина просит Германию предоставить еще танки Leopard 2
Leopard
Стало известно об освобождении села Новодаровка в Запорожской области
село Новодарівка
Планируют эвакуацию из Армянска. Россия готовит техногенную катастрофу в Крыму — ГУР
кримський завод Титан
Могут быть мины. Людей призвали не убирать самостоятельно мусор, который прибивает к побережью
Пляж Одеси
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Моряк на псевдо Юг и доброволец Кабан погибли во время эвакуации в Херсоне — тела до сих пор ищут
Самолеты, ПВО и артиллерия: Резников о приоритетах для Украины на следующий Рамштайн
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (11.06.2023)
Самолеты, ПВО и артиллерия: Резников о приоритетах для Украины на следующий Рамштайн
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (11.06.2023)
Самолеты, ПВО и артиллерия: Резников о приоритетах для Украины на следующий Рамштайн
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (11.06.2023)
Самолеты, ПВО и артиллерия: Резников о приоритетах для Украины на следующий Рамштайн
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь