Самолеты, ПВО и артиллерия: Резников о приоритетах для Украины на следующий Рамштайн

На следующем Рамштайне будут обсуждаться детали “самолетной коалиции” для Украины, а также предоставление ПВО, амуниции и артиллерии.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что Украину ожидает аналогичный уровень поддержки со стороны стран-партнеров.

— В рамках заседания мы будем обсуждать подробные вещи “самолетной коалиции”. В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система, – сказал министр.

Резников добавил, что вопрос будет предметно обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к этой коалиции стран.

В состав украинской делегации министр обороны включил представителей наших воздушных сил. В частности, командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, курирующих подготовку пилотов и логистические вопросы.

Министр отметил, что приоритеты Украины не изменились. На заседании также будут обсуждать все, что касается ПВО, снарядов амуниции, артиллерии.

– Эта война – война ресурсов. Ресурсов – значит не только оружия, но и способностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами является открытие разного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных приграничных странах, – добавил он.

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