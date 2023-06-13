В Египте решили мумифицировать и выставить в музее акулу, которая съела россиянина
В Египте решили мумифицировать акулу, которая убила гражданина Российской Федерации во время купания в море. Об этом сообщило египетское издание MZMZ.
Специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря уже начали процесс бальзамирования акулы. Впоследствии ее планируют выставить в музее института.
Отмечается, что акулу забрали у рыбаков, которые поймали ее и убили после того, как она напала на россиянина.
После этого акулу транспортировали в Институт морских наук в Хургаде для анализа и вскрытия, чтобы изъять части человеческого тела изнутри.
Местные власти изучают возможность предотвратить дальнейшие нападения акул на людей.
Сообщается, что власти хотят обязать отели устанавливать сети на пляжах, а также ставить рыболовные сети с конкретными спецификациями на определенных расстояниях от берега.
Недавно в египетском курортном городе Хургада акула напала и съела мужчину вблизи берега. Погибший оказался гражданином РФ.
Источник: MZMZ
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