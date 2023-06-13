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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Єгипті вирішили муміфікувати та виставити у музеї акулу, яка з’їла росіянина

У Єгипті вирішили муміфікувати та виставити у музеї акулу, яка з’їла росіянина

У Єгипті вирішили муміфікувати акулу, яка вбила громадянина Російської Федерації під час купання у морі. Про це повідомило єгипетське видання MZMZ.

Фахівці Інституту морських наук і заповідників Червоного моря вже розпочали процес бальзамування акули. Згодом її планують виставити у музеї інституту.

Зазначається, що акулу забрали у рибалок, котрі спіймали її та вбили після того, як вона напала на росіянина.

Після цього акулу транспортували до Інституту морських наук у Хургаді для аналізу й розтину, щоб вилучити частини людського тіла зсередини.

Місцева влада вивчає можливість запобігти подальшим нападам акул на людей.

Повідомляється, що влада хоче зобов’язати готелі встановлювати сітки на пляжах, а також ставити рибальські сітки з конкретними специфікаціями на певних відстанях від берега.

Нещодавно в єгипетському курортному місті Хургада акула напала та з’їла чоловіка поблизу берега. Загиблий виявився громадянином РФ.

Джерело: MZMZ

Єгипет, Акула, Хургада
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