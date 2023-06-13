У Єгипті вирішили муміфікувати та виставити у музеї акулу, яка з’їла росіянина
У Єгипті вирішили муміфікувати акулу, яка вбила громадянина Російської Федерації під час купання у морі. Про це повідомило єгипетське видання MZMZ.
Фахівці Інституту морських наук і заповідників Червоного моря вже розпочали процес бальзамування акули. Згодом її планують виставити у музеї інституту.
Зазначається, що акулу забрали у рибалок, котрі спіймали її та вбили після того, як вона напала на росіянина.
Після цього акулу транспортували до Інституту морських наук у Хургаді для аналізу й розтину, щоб вилучити частини людського тіла зсередини.
Місцева влада вивчає можливість запобігти подальшим нападам акул на людей.
Повідомляється, що влада хоче зобов’язати готелі встановлювати сітки на пляжах, а також ставити рибальські сітки з конкретними специфікаціями на певних відстанях від берега.
Нещодавно в єгипетському курортному місті Хургада акула напала та з’їла чоловіка поблизу берега. Загиблий виявився громадянином РФ.
Джерело: MZMZ
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова