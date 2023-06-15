ПВО и две коалиции. Остин назвал ключевые темы Рамштайна-13

15 июня во время новой встречи в формате Рамштайн партнеры обсудят самые насущные потребности Украины.

Об этом сказал глава Минобороны США Ллойд Остин во вступительном слове перед заседанием Контактной группы.

— Сейчас начался военный марафон на территории Украины. И поэтому мы сегодня будем рассматривать самые насущные потребности, которые выдвигает Украина. Также мы будем нацеливаться на долгосрочную перспективу и на долговременный мир для Украины, которая живет рядом с таким соседом, — сказал он.

Остин отметил, что сегодня контактная группа будет сосредоточена на том, чтобы Украина могла защищать как свое население, так и критическую инфраструктуру с помощью систем ПВО.

— И благодаря таким системам Украина противостоит атакам дронов и ракетным ударам. Мы говорим о системах Patriot и NASAMS которые сохраняют украинцам жизнь. И сегодня мы будем копать еще глубже для того, чтобы Украина получила новые снаряды, амуницию к системам ПВО, — добавил он.

Партнеры также будут подстраиваться к изменениям обстоятельств на поле боя и в соответствии с тем темпом, как меняются потребности Украины.

Кроме того, страны будут говорить о двух коалициях — танковой и F-16.

По словам Остина, Дания и Нидерланды будут председательствовать, в частности, в программах, которые они запустили по подготовке украинских пилотов.

— Наши коллеги также разрабатывают дальнейшие планы обучения украинских военных, чтобы они были стабильными и бесперебойными, — добавил глава Пентагона.

Сегодня, 15 июня, в Брюсселе проходит 13-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

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