ПВО и две коалиции. Остин назвал ключевые темы Рамштайна-13
15 июня во время новой встречи в формате Рамштайн партнеры обсудят самые насущные потребности Украины.
Об этом сказал глава Минобороны США Ллойд Остин во вступительном слове перед заседанием Контактной группы.
— Сейчас начался военный марафон на территории Украины. И поэтому мы сегодня будем рассматривать самые насущные потребности, которые выдвигает Украина. Также мы будем нацеливаться на долгосрочную перспективу и на долговременный мир для Украины, которая живет рядом с таким соседом, — сказал он.
Остин отметил, что сегодня контактная группа будет сосредоточена на том, чтобы Украина могла защищать как свое население, так и критическую инфраструктуру с помощью систем ПВО.
— И благодаря таким системам Украина противостоит атакам дронов и ракетным ударам. Мы говорим о системах Patriot и NASAMS которые сохраняют украинцам жизнь. И сегодня мы будем копать еще глубже для того, чтобы Украина получила новые снаряды, амуницию к системам ПВО, — добавил он.
Партнеры также будут подстраиваться к изменениям обстоятельств на поле боя и в соответствии с тем темпом, как меняются потребности Украины.
Кроме того, страны будут говорить о двух коалициях — танковой и F-16.
По словам Остина, Дания и Нидерланды будут председательствовать, в частности, в программах, которые они запустили по подготовке украинских пилотов.
— Наши коллеги также разрабатывают дальнейшие планы обучения украинских военных, чтобы они были стабильными и бесперебойными, — добавил глава Пентагона.
Сегодня, 15 июня, в Брюсселе проходит 13-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк