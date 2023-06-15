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Валентина Летяк, редактор ленты

Активно наступают на трех направлениях: в Генштабе рассказали, где самые ожесточенные бои

Активно наступают на трех направлениях: в Генштабе рассказали, где самые ожесточенные бои

Силы обороны Украины продолжают проводить как оборонительные, так и наступательные действия, имеют частичный успех.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

— Там, где украинские воины обороняются, ни одной позиции не потеряно. Продолжаются наступательные действия на Бердянском, Мариупольском и Бахмутском направлениях, — подчеркнул он.

По его словам, на Бердянском направлении бои идут в районе Макаровки, на Мариупольском – вблизи Новоданиловки и Новопокровки Запорожской области.

— На Бахмутском направлении подразделения ВСУ вели штурмовые действия в районе Роздоловки, Краснополовки и Берховки-Ягодного, имели здесь успех, — добавил Ковалев.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Армия России, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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