Будут говорить об авиации и текущих потребностях. Чего ожидать от Рамштайна-13: ответ эксперта

Сегодня, 15 июня, в Брюсселе состоится 13-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Чего ожидать от нового Рамштайна и объявят ли страны о предоставлении ВСУ западной авиации — в материале Фактов ICTV.

Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии Фактам ICTV отметил, что глобально сейчас НАТО и наши западные союзники решают, каким образом помочь Украине авиацией.

— Основное, что будет обсуждаться на заседании, я думаю, — это все же самолеты и текущие потребности украинской армии, — сказал эксперт.

В то же время он отмечает, что говорить об объявлении странами передачи истребителей пока рано.

— Идет подготовительный момент. До того, чтобы давать самолеты, нам нужны подготовленные техники, подготовленные летчики и инфраструктура. Нам нужно передать все, начиная с топливозаправщика и заканчивая ключом дюймовым. И пока не будет закончен этот процесс, пока не будет выстроена вся инфраструктура, говорить о том, что нам дадут самолеты — это неправильно, и так не будет, — отмечает Жирохов.

По его словам, передача истребителей требует колоссальной работы, которая происходит в формате Рамштайн, встреч тет-а-тет и телефонных переговоров.

Эксперт также отметил, что заседание Контактной группы — это формальная встреча, и большинство решений, которые там принимаются, имеют стратегическое значение, то есть они могут быть реализованы через какое-то определенное время.

Кроме того, именно на Рамштайне решаются такие вещи, которые нельзя обсудить в телефонном режиме. Например, какая страна и насколько сможет покрыть потребности Сил обороны Украины в боеприпасах.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что на встрече партнеры будут обсуждать детали “самолетной коалиции” для Украины, а также предоставление ПВО, амуниции и артиллерии.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщал, что на Рамштайне-13 союзники Украины обновят статус военной поддержки ВСУ, “чтобы ничего не было потеряно в борьбе с оккупантами”.

Датское информационное агентство Ritzau со ссылкой на неназванные источники утверждает, что на заседании Дания предложит начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе.

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