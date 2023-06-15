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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Из соображений безопасности: Австралия запретила строительство посольства РФ возле парламента

парламент Австралії
Фото: Depositphotos

Власти Австралии остановили строительство нового посольства России непосредственно вблизи здания парламента в Канберре.

Перед этим премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявлял, что это решение основывается на очень четких рекомендациях по вопросам безопасности относительно риска, который представляет новое российское присутствие в непосредственной близости к зданию парламента.

— Мы действуем быстро, чтобы гарантировать, что арендованный участок не станет формальным дипломатическим присутствием. Правительство осуждает незаконное и аморальное вторжение России в Украину, — сказал премьер-министр, подчеркнув, что решение принято в интересах национальной безопасности Австралии.

Глава МВД Австралии Клэр О’Нил отметила, что земельный участок, предложенный для второго посольства РФ, находится в непосредственной близости к зданию парламента.

На решение Австралии о расторжении договора аренды о строительстве нового посольства в Канберре отреагировали в Кремле.

Секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал это “недружественным” шагом со стороны Австралии. Кроме того, в небольшом комментарии российским пропагандистам по этому поводу он обвинил “русофобию” и “коллективный Запад”.

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Из соображений безопасности: Австралия запретила строительство посольства РФ возле парламента

Источник: CNN, BBC
Австралия, Дмитрий Песков, Посольство РФ, Росія
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