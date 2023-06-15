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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

З міркувань безпеки: Австралія заборонила будівництво посольства РФ біля парламенту

парламент Австралії
Фото: Depositphotos

Влада Австралії зупинила будівництво нового посольства Росії безпосередньо поблизу будівлі парламенту в Канберрі.

Перед цим прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявляв, що це рішення ґрунтується на дуже чітких рекомендаціях з питань безпеки щодо ризику, який становить нова російська присутність у безпосередній близькості до будинку парламенту.

— Ми діємо швидко, щоб гарантувати, що орендована ділянка не стане формальною дипломатичною присутністю. Уряд засуджує незаконне і аморальне вторгнення Росії в Україну, – сказав прем’єр-міністр, наголосивши, що рішення ухвалено в інтересах національної безпеки Австралії.

Очільниця МВС Австралії Клер О’Ніл зазначила, що земельна ділянка, запропонована для другого посольства РФ, розташована у безпосередній близькості до будівлі парламенту.

На рішення Австралії про розірвання договору оренди про будівництво нового посольства у Канберрі відреагували у Кремлі.

Секретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав це “недружнім” кроком з боку Австралії. Крім того, у невеличкому коментарі російським пропагандистам щодо цього він звинуватив “русофобію” та “колективний Захід”.

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З міркувань безпеки: Австралія заборонила будівництво посольства РФ біля парламенту

Джерело: CNN, BBC
Австралія, Дмитро Пєсков, Посольство РФ, Росія
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