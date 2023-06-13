Речь идет о 41 единице: Украина подала в Австралию запрос по истребителям F-18

Украина подала в Австралию запрос о состоянии десятков снятых с эксплуатации истребителей F-18.

Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

По его словам, был сделан первоначальный запрос относительно состояния примерно 41 самолета, который хранится на авиабазе к северу от Сиднея.

— Был запрос на информацию (о состоянии F-18, — Ред.). Украина рассматривает различные возможности в вопросе передачи истребителей, включая этот, — заявил Мирошниченко.

Напомним, что несколько западных стран уже проявили заинтересованность в поставках Украине F-16.

Впрочем, интерес Украины к австралийским самолетам F-18 лишь недавно стал обсуждаться в публичном пространстве.

Как сообщало издание Politico, представители Украины поднимали вопрос поставки F-18 на закрытых заседаниях во время Диалога Шангри-Ла в Сингапуре, который состоялся в начале июня.

По итогам закрытого заседания, вероятно, Украина сможет получить старые, но исправные истребители F-18.

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