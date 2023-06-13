Речь идет о 41 единице: Украина подала в Австралию запрос по истребителям F-18
Украина подала в Австралию запрос о состоянии десятков снятых с эксплуатации истребителей F-18.
Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.
По его словам, был сделан первоначальный запрос относительно состояния примерно 41 самолета, который хранится на авиабазе к северу от Сиднея.
— Был запрос на информацию (о состоянии F-18, — Ред.). Украина рассматривает различные возможности в вопросе передачи истребителей, включая этот, — заявил Мирошниченко.
Напомним, что несколько западных стран уже проявили заинтересованность в поставках Украине F-16.
Впрочем, интерес Украины к австралийским самолетам F-18 лишь недавно стал обсуждаться в публичном пространстве.
Как сообщало издание Politico, представители Украины поднимали вопрос поставки F-18 на закрытых заседаниях во время Диалога Шангри-Ла в Сингапуре, который состоялся в начале июня.
По итогам закрытого заседания, вероятно, Украина сможет получить старые, но исправные истребители F-18.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова