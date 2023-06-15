Зеленский: Проиграть контрнаступление для РФ – это фактически проиграть войну против Украины
Страна-агрессор Российская Федерация проиграет полномасштабную войну против Украины, когда наши воины достигнут значительного успеха во время контрнаступления.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам, комментируя ситуацию на фронте сейчас.
— Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для России проиграть контрнаступление в Украине – фактически означает проиграть войну, — утверждает глава государства.
Президент Украины отметил, что последние новости с фронта в целом положительные, однако это дается очень тяжелым и кровавым путем.
Источник: NBC News
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк