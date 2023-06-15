Зеленский: Проиграть контрнаступление для РФ – это фактически проиграть войну против Украины

Страна-агрессор Российская Федерация проиграет полномасштабную войну против Украины, когда наши воины достигнут значительного успеха во время контрнаступления.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам, комментируя ситуацию на фронте сейчас.

— Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для России проиграть контрнаступление в Украине – фактически означает проиграть войну, — утверждает глава государства.

Президент Украины отметил, что последние новости с фронта в целом положительные, однако это дается очень тяжелым и кровавым путем.

Источник: NBC News

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