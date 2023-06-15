ВСУ продвинулись примерно на километр по всем направлениям наступления – Маляр
Вооруженные силы Украины продвинулись на расстояние около километра по всем направлениям наступления. Речь идет о Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, сейчас идет как наступление, так и оборонительные действия по разным направлениям. Маляр уточнила, что:
- на Бахмутском направлении наступательные действия происходят на участках фронта Раздоловка – Краснополевка и Берховка – Ягодное. Там у украинских военных есть успех.
- на Бердянском направлении бои происходят в районе Макаровки.
- на Мариупольском направлении боевые действия проходят в районах Новоданиловки и Новопокровки.
– На всех направлениях наступления есть продвижение. Около километра на каждом, – подчеркнула Маляр.
Замминистра добавила, что за последние сутки враг увеличил количество ракетно-авиационных ударов, артиллерийских и минометных обстрелов.
На Востоке Украины российские войска продолжают удерживать значительное количество сил и средств, подтягивают резервы с других направлений. К примеру, с Юга было перемещено подразделение Десантно-штурмовых войск РФ.
Маляр отметила, что путинская армия оказывает мощное сопротивление, имея преимущество в количестве людей и вооружения. Оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ.
Несмотря на это, украинское наступление продолжается на нескольких направлениях и наши воины постепенно и уверенно продвигаются вперед, нанося агрессору значительные потери.
Ранее сегодня сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области украинским военным удалось продвинуться до 1 км.
Источник: Telegram Анны Маляр
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк