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Юлия Соколова, редактор ленты

ВСУ продвинулись примерно на километр по всем направлениям наступления – Маляр

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины продвинулись на расстояние около километра по всем направлениям наступления. Речь идет о Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, сейчас идет как наступление, так и оборонительные действия по разным направлениям. Маляр уточнила, что:

  • на Бахмутском направлении наступательные действия происходят на участках фронта Раздоловка – Краснополевка и Берховка – Ягодное. Там у украинских военных есть успех.
  • на Бердянском направлении бои происходят в районе Макаровки.
  • на Мариупольском направлении боевые действия проходят в районах Новоданиловки и Новопокровки.

– На всех направлениях наступления есть продвижение. Около километра на каждом, – подчеркнула Маляр.

Карта боїв
Карта: Deep State
Карта боїв
Карта: Deep State
Карта боїв
Карта: Deep State
Карта боїв
Карта боїв
Карта боїв

Замминистра добавила, что за последние сутки враг увеличил количество ракетно-авиационных ударов, артиллерийских и минометных обстрелов.

На Востоке Украины российские войска продолжают удерживать значительное количество сил и средств, подтягивают резервы с других направлений. К примеру, с Юга было перемещено подразделение Десантно-штурмовых войск РФ.

Маляр отметила, что путинская армия оказывает мощное сопротивление, имея преимущество в количестве людей и вооружения. Оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ.

Несмотря на это, украинское наступление продолжается на нескольких направлениях и наши воины постепенно и уверенно продвигаются вперед, нанося агрессору значительные потери.

Ранее сегодня сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области украинским военным удалось продвинуться до 1 км.

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ЗСУ, українська армія

Источник: Telegram Анны Маляр

Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, контрнаступ, Міноборони України
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Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

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