ВСУ продвинулись примерно на километр по всем направлениям наступления – Маляр

Вооруженные силы Украины продвинулись на расстояние около километра по всем направлениям наступления. Речь идет о Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, сейчас идет как наступление, так и оборонительные действия по разным направлениям. Маляр уточнила, что:

на Бахмутском направлении наступательные действия происходят на участках фронта Раздоловка – Краснополевка и Берховка – Ягодное. Там у украинских военных есть успех.

на Бердянском направлении бои происходят в районе Макаровки.

на Мариупольском направлении боевые действия проходят в районах Новоданиловки и Новопокровки.

– На всех направлениях наступления есть продвижение. Около километра на каждом, – подчеркнула Маляр.

Замминистра добавила, что за последние сутки враг увеличил количество ракетно-авиационных ударов, артиллерийских и минометных обстрелов.

На Востоке Украины российские войска продолжают удерживать значительное количество сил и средств, подтягивают резервы с других направлений. К примеру, с Юга было перемещено подразделение Десантно-штурмовых войск РФ.

Маляр отметила, что путинская армия оказывает мощное сопротивление, имея преимущество в количестве людей и вооружения. Оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ.

Несмотря на это, украинское наступление продолжается на нескольких направлениях и наши воины постепенно и уверенно продвигаются вперед, нанося агрессору значительные потери.

Ранее сегодня сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области украинским военным удалось продвинуться до 1 км.

Источник: Telegram Анны Маляр

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