Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Зеленський: Програти контрнаступ для РФ – це фактично програти війну проти України
Країна-агресор Російська Федерація програє повномасштабну війну проти України, коли наші воїни досягнуть значного успіху під час контрнаступу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю іноземним журналістам, коментуючи ситуацію на фронті зараз.
– Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором. Тому що для Росії програти контрнаступ в Україні – фактично означає програти війну, – стверджує глава держави.
Президент України зазначив, що останні новини з фронту загалом позитивні, однак це дається дуже важким і кривавим шляхом.
Джерело: NBC News
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