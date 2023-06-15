Зеленський: Програти контрнаступ для РФ – це фактично програти війну проти України

Країна-агресор Російська Федерація програє повномасштабну війну проти України, коли наші воїни досягнуть значного успіху під час контрнаступу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю іноземним журналістам, коментуючи ситуацію на фронті зараз.

– Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором. Тому що для Росії програти контрнаступ в Україні – фактично означає програти війну, – стверджує глава держави.

Президент України зазначив, що останні новини з фронту загалом позитивні, однак це дається дуже важким і кривавим шляхом.

Джерело: NBC News

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