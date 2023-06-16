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Юлия Захарченко, редактор ленты

Первое заседание нового Совета Украина-НАТО может состояться в Вильнюсе

Зеленський Єнс Столтенберг
Фото: Офис президента

НАТО намерено провести первое заседание нового органа сотрудничества Совета Украина — НАТО на Вильнюсском саммите, который запланирован в июле 2023 года.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи министров обороны Североатлантического союза в Брюсселе.

— Мы работаем над созданием нового Совета Украина — НАТО, где Украина будет равной с союзниками НАТО, будет консультироваться и принимать решения общего интереса. Наша амбиция — иметь первую встречу нового Совета в Вильнюсе совместно с президентом Зеленским, — сказал он.

По словам Столтенберга, двери НАТО открыты для Украины — это общее решение как союзников, так и государств-членов. По его мнению, страна-агрессор Российская Федерация не имеет права вето.

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Йенс Столтенберг, Война в Украине, Вільнюс, НАТО, Украина-НАТО
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