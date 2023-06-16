Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Перше засідання нової Ради Україна-НАТО може відбутися у Вільнюсі
НАТО має наміри провести перше засідання нового органу співпраці Ради Україна – НАТО на Вільнюському саміті, який запланований у липні 2023 року.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони Північноатлантичного союзу в Брюсселі.
– Ми працюємо над створенням нової Ради Україна – НАТО, де Україна буде рівною з союзниками НАТО, консультуватиметься та ухвалюватиме рішення спільного інтересу. Наша амбіція – мати першу зустріч нової Ради у Вільнюсі спільно з президентом Зеленським, – сказав він.
За словами Столтенберга, двері НАТО відчинені для України – це спільне рішення як союзників, так і держав-членів. На його думку, країна-агресор Російська Федерація не має права вето.
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