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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Перше засідання нової Ради Україна-НАТО може відбутися у Вільнюсі

Зеленський Єнс Столтенберг
Фото: Офіс президента

НАТО має наміри провести перше засідання нового органу співпраці Ради Україна – НАТО на Вільнюському саміті, який запланований у липні 2023 року.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони Північноатлантичного союзу в Брюсселі.

– Ми працюємо над створенням нової Ради Україна – НАТО, де Україна буде рівною з союзниками НАТО, консультуватиметься та ухвалюватиме рішення спільного інтересу. Наша амбіція – мати першу зустріч нової Ради у Вільнюсі спільно з президентом Зеленським, – сказав він.

За словами Столтенберга, двері НАТО відчинені для України – це спільне рішення як союзників, так і держав-членів. На його думку, країна-агресор Російська Федерація не має права вето.

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Володимир Зеленський

Єнс Столтенберг, Війна в Україні, Вільнюс, НАТО, Україна-НАТО
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