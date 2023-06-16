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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ хочет взорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Российская Федерация хочет взорвать Запорожскую атомную электростанцию, чтобы навязать Украине условия российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии иностранным журналистам.

— Как и с Каховской ГЭС, они не заинтересованы в безопасности в Украине. Они хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного варианта прекращения этого конфликта, — утверждает глава государства.

В ночь с 5 на 6 июня российские войска взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Украинская сторона заявила, что есть доказательства умышленного разрушения гребли.

Несмотря на страх РФ и попытки остановить контрнаступление ВСУ, в Офисе президента уверяют, что вызванная гуманитарная и экологическая катастрофа не сможет остановить планы ВСУ.

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Каховська ГЕС

Источник: NBC News

АЕС, Война в Украине, Владимир Зеленский, Енергодар, ЗАЕС, Запорожская область, Офис президента
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