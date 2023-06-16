Юлія Захарченко, редакторка стрічки
РФ хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав’язати Україні умови Путіна – Зеленський
Російська Федерація хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб нав’язати Україні умови російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі іноземним журналістам.
– Як і з Каховською ГЕС, вони не зацікавлені у безпеці в Україні. Вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного варіанта припинення цього конфлікту, – стверджує глава держави.
У ніч із 5 на 6 червня російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію. Українська сторона заявила, що є докази навмисного руйнування греблі.
Попри страх РФ і спроби зупинити контрнаступ ЗСУ, в Офісі президента запевняють, що спричинена гуманітарна й екологічна катастрофа не зможе зупинити плани ЗСУ.
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Джерело: NBC News
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