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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав’язати Україні умови Путіна – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Російська Федерація хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб нав’язати Україні умови російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі іноземним журналістам.

– Як і з Каховською ГЕС, вони не зацікавлені у безпеці в Україні. Вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного варіанта припинення цього конфлікту, – стверджує глава держави.

У ніч із 5 на 6 червня російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію. Українська сторона заявила, що є докази навмисного руйнування греблі.

Попри страх РФ і спроби зупинити контрнаступ ЗСУ, в Офісі президента запевняють, що спричинена гуманітарна й екологічна катастрофа не зможе зупинити плани ЗСУ.

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Джерело: NBC News

АЕС, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Енергодар, ЗАЕС, Запорізька область, Офіс президента
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