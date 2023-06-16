Стало известно, какой “мирный план” африканские лидеры могут предложить Украине и РФ

Африканские лидеры, которые ранее анонсировали собственный “мирный план” для урегулирования войны России против Украины, планируют предложить Киеву и Москве несколько мер, направленных на якобы укрепление доверия.

Об этом говорится в проекте рамочного документа, с которым ознакомилось иностранное издание. Президенты Сенегала Макки Салл и Южной Африки Сирил Рамафоса возглавляют делегацию, в состав которой входят лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта.

По данным иностранных изданий, они планируют быть в Киеве 16 июня, а в Санкт-Петербурге — 17 июня. Согласно предварительной информации, африканские лидеры встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Мероприятия на якобы укрепление доверия между Россией и Украиной, по данным Reuters, могут включать:

вывод российских войск;

вывод тактического ядерного оружия из Беларуси;

приостановление действия ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом;

ослабление санкций в отношении России.

Список мер также включает зерновое соглашение, чтобы Украина могла вывозить свои зерновые культуры в другие страны.

За ней может последовать соглашение о прекращении боевых действий, которое должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом.

Источник : Reuters

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