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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Стало відомо, який “мирний план” африканські лідери можуть запропонувати Україні та РФ

президент ПАР Сиріл Рамафоса
Фото: Depositphotos

Африканські лідери, які раніше анонсували власний “мирний план” для урегулювання війни Росії проти України, планують запропонувати Києву та Москві декілька заходів, спрямованих на нібито зміцнення довіри.

Про це йдеться у проєкті рамкового документа, з яким ознайомилося іноземне видання. Президенти Сенегалу Маккі Салл і Південної Африки Сиріл Рамафоса очолюють делегацію, до складу якої входять лідери Замбії, Коморських островів і прем’єр-міністр Єгипту.

За даними іноземних видань, вони планують бути у Києві 16 червня, а у Санкт-Петербурзі – 17 червня. Згідно з попередньою інформацією, африканські лідери зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Заходи на нібито зміцнення довіри між Росією та Україною, за даними Reuters, можуть включати:

  • виведення російських військ;
  • виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі;
  • призупинення дії ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом;
  • послаблення санкцій щодо Росії.

Список заходів також включає зернову угоду, щоб Україна могла вивозити свої зернові культури в інші країни.

За нею може послідувати угода про припинення бойових дій, яка має супроводжуватися переговорами між Росією і Заходом.

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Джерело: Reuters
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Україна-Росія
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