Стало відомо, який “мирний план” африканські лідери можуть запропонувати Україні та РФ
Африканські лідери, які раніше анонсували власний “мирний план” для урегулювання війни Росії проти України, планують запропонувати Києву та Москві декілька заходів, спрямованих на нібито зміцнення довіри.
Про це йдеться у проєкті рамкового документа, з яким ознайомилося іноземне видання. Президенти Сенегалу Маккі Салл і Південної Африки Сиріл Рамафоса очолюють делегацію, до складу якої входять лідери Замбії, Коморських островів і прем’єр-міністр Єгипту.
За даними іноземних видань, вони планують бути у Києві 16 червня, а у Санкт-Петербурзі – 17 червня. Згідно з попередньою інформацією, африканські лідери зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Заходи на нібито зміцнення довіри між Росією та Україною, за даними Reuters, можуть включати:
- виведення російських військ;
- виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі;
- призупинення дії ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом;
- послаблення санкцій щодо Росії.
Список заходів також включає зернову угоду, щоб Україна могла вивозити свої зернові культури в інші країни.
За нею може послідувати угода про припинення бойових дій, яка має супроводжуватися переговорами між Росією і Заходом.