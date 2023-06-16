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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина может получить от НАТО устаревшие F-16, обслуживание будет дорогим – Bloomberg

F-16
Фото: Depositphotos

Вооруженные силы Украины могут получить от государств-членов НАТО устаревшие многофункциональные истребители F-16. Однако обслуживание этих самолетов будет стоить сотни миллионов долларов.

По данным издания Bloomberg, бывшая летчица Бринн Таннехилл разрабатывала симуляторы для F-16. Она заявила, что полеты на старых самолетах и обслуживание будут очень дорогими. Устаревшие истребители хоть и будут стоить дешевле, однако меньше прослужат.

— Основной вывод здесь заключается в том, что полеты на устаревших самолетах будут очень дорогими из-за подрядчиков и их обслуживания подрядчиками. Но это усиливает сообщение о том, что долгосрочной целью является интеграция Украины в НАТО, — сказала она.

По подсчетам Пентагона, полет на старых истребителях F-16, которые, вероятно, получит Украина, будет стоить $32 тыс. в час.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли утверждает, что содержание самолетов более старой версии будет стоить столько же, сколько их покупка.

Летчица Таннехилл считает, что F-16 с соответствующими системами вооружения, как, например, ракета воздух-земля от Lockheed Martin, могут помочь Украине. Она отметила, что это поможет обеспечить боевую ценность для ВСУ.

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Винищувачі F-16

Источник: Bloomberg
Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, ВСУ, Літаки
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