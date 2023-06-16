Україна може отримати від НАТО застарілі F-16, обслуговування буде дорогим – Bloomberg

Збройні сили України можуть отримати від держав-членів НАТО застарілі багатофункціональні винищувачі F-16. Проте обслуговування цих літаків коштуватиме сотні мільйонів доларів.

За даними видання Bloomberg, колишня льотчиця Брінн Таннехілл розробляла симулятори для F-16. Вона заявила, що польоти на старих літаках та обслуговування будуть дуже дорогими. Застарілі винищувачі хоч і коштуватимуть дешевше, однак менше прослужать.

– Основний висновок тут полягає у тому, що польоти на застарілих літаків будуть дуже дорогими через підрядників та їхнє обслуговування підрядниками. Однак це посилює повідомлення про те, що довгостроковою метою є інтеграція України в НАТО, – сказала вона.

За підрахунками Пентагону, політ на старих винищувачах F-16, які, ймовірно, отримає Україна, коштуватиме $32 тис. на годину.

Очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі стверджує, що утримання літаків старішої версії коштуватиме стільки, як їхня купівля.

Льотчиця Таннехілл вважає, що F-16 із відповідними системами озброєння, як, наприклад, ракета повітря-земля від Lockheed Martin, можуть допомогти Україні. Вона зазначила, що це допоможе забезпечити бойову цінність для ЗСУ.

Джерело : Bloomberg

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