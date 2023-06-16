Есть основания для оптимистического сценария. Эксперт считает, что Украина получит F-16 до конца года

Военный эксперт Александр Мусиенко надеется, что Украина получит истребители 4-го поколения F-16 до фазы контрнаступления на Крым.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований сообщил в эфире марафона Єдині новини.

По его словам, есть основания думать, что Украина получит самолеты по оптимистическому сценарию. Пессимистический — это на следующий год, на конец следующего года. Но Александр Мусиенко считает, что наши Воздушные силы получат истребители до конца этого года. Хотя очень много противоречивой информации.

Однако вопросу предоставления F-16 сейчас уделяется очень много внимания. Продолжаются переговоры между Нидерландами, Данией, Польшей и тому подобное. Процесс все еще продолжается.

Так, на Рамштайне в Брюсселе Ллойд Остин, глава Пентагона, отметил, что они готовы к военному марафону ВСУ, а не к спринту (короткому быстрому забегу — Ред.).

Контрнаступление ВСУ вряд ли будет длиться несколько дней или несколько недель.

— Это не “легкая прогулка”, так склонен считать Запад. Украина получит все необходимое для этого “марафона” — этому посвятили Рамштайн. В НАТО неоднократно звучали заявления, что не должно быть пробелов в обеспечении Украины снарядами и боеприпасами. И танки, и Bradley (американская БМП), и бронемашины… — заявил Александр Мусиенко.

На встрече в Брюсселе также отметили усиление противовоздушной обороны Украины, в частности — предоставление самолетов.

По словам Мусиенко, поступление F-16 существенно изменит поле боя, ведь это мощная поддержка с воздуха. У Украины появятся возможности наносить дополнительные удары по военным объектам врага — это штабы, пункты дислокации, укрепления, танковые колонны.

Кроме того, самолеты F-16 усилят и нашу ПВО, ведь они могут противодействовать дронам, самолетам, отдельным типам ракет.

— Нам бы уже не помешало получить самолеты — на первой стадии (контрнаступления — Ред.). Но я понимаю, что сейчас военные расчищают себе дорогу. Если взглянуть на отчеты Генштаба, то за последние недели существенно возросло количество уничтоженной вражеской техники ПВО и артиллерии. Россия стянула очень много средств ПВО на оккупированный юг и в Крым, — заявил Александр Мусиенко.

Военный эксперт заявляет, что следующим этапом наверняка должна быть корабельная коалиция.

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