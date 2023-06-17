Должны соответствовать стандартам: Байден объяснил, почему против упрощенного вступления Украины в НАТО
Президент США Джо Байден ответил отрицательно, на вопрос журналистов, поддерживает ли он упрощение вступления для Украины в Организацию Североатлантического договора.
Как пишет Sky News, об этом он заявил перед отлетом в Филадельфию.
— Нет. Потому что они должны соответствовать одинаковым стандартам, — сказал Байден.
В то же время он отметил, что украинская армия сейчас соответствует стандартам стран НАТО, однако выразил сомнение в том, соответствует ли стандартам украинская система безопасности в целом и не является ли она коррумпированной.
— Является ли она некоррумпированной? Соответствует ли она всем стандартам, которые применяются во всех других странах НАТО? Я думаю, что соответствует. Я думаю, что может. Но это не происходит автоматически, — сказал американский лидер.
Ранее издание Axios сообщало, что Байден поддерживает план генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ) для вступления в Организацию Североатлантического договора.
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