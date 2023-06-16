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Марта Бондаренко, редактор ленты

Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО — СМИ

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден поддерживает план генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ) для вступления в Организацию Североатлантического договора.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два источника.

В преддверии саммита НАТО в июле союзники резко разошлись во мнениях о том, как Украина будет вступать в НАТО.

Если сейчас взять Украину “под зонтик безопасности НАТО” — это фактически означало бы подписаться на войну с Россией, отмечает издание. Однако президент Владимир Зеленский утверждает, что Украина доказала свою ценность для НАТО и должна получить конкретный путь к членству.

Байден и канцлер Германии Олаф Шольц были среди тех, кто поддерживал взятые в 2008 году обязательства — то есть, что когда-то в будущем Украина присоединится к НАТО.

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Однако несколько стран в Восточной Европе поддерживают призыв Зеленского и повлияли на позицию Байдена.

Во вторник в Белом доме генсек Йенс Столтенберг предположил, что НАТО в будущем может заявить, что Украина достигла прогресса на пути к членству и ей не нужно будет завершать ПДЧ — план, через который прошли другие восточноевропейские государства.

На выполнение ПДЧ могут уйти годы или даже десятилетия.

В то же время США, Франция, Германия и Великобритания обсуждают так называемый израильский вариант — обещание вооружать и поддерживать Украину в течение длительного времени, не беря на себя обязательств по ее защите.

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Источник: Axios
Джо Байден, НАТО, Украина
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