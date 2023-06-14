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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На саммите НАТО США могут предложить израильскую модель безопасности для Украины — NYT

Єнс Столтенберг
Фото: Офис президента

За последние 16 месяцев президент США Джо Байден использовал каждую возможность, чтобы продемонстрировать единство НАТО в отношении Украины. Но в вопросе когда и как Киев присоединится к блоку сохраняется некоторая отстраненность.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Издание отмечает, что Байден пытается сохранить статус-кво: расплывчатое обещание, что Украина, которая сейчас является едва ли не самой мощной военной силой в Европе, в конце концов присоединится к блоку, но без четкого графика.

Тем временем среди союзников разгорелись дебаты. Некоторые из них давят на Байдена, чтобы он поддержал значительно более быстрый и более определенный путь к членству для Украины.

Многие из союзников, особенно из стран, граничащих с Россией, хотят предоставить Украине твердые политические обязательства по членству накануне саммита НАТО в следующем месяце в Вильнюсе. В администрации президента США говорят, что они хотят получить график и конкретные цели, которых необходимо достичь для настоящего членства, но только после того, как война прекратится.

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Только Германия полностью встала на сторону Байдена, хотя некоторые из других 29 союзников имеют собственные тихие сомнения относительно готовности Украины полноценно присоединиться к блоку — и относительно рисков того, что страны НАТО могут быть непосредственно втянуты в конфликт с Россией в будущем.

При этом нет единого мнения относительно того, как укрепить обязательства перед Украиной.

Вероятно, вопрос о пути Украины к членству стал центральным во время встречи Байдена с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 13 июня. Отмечается, что Столтенберг предлагал Байдену компромиссное предложение, согласно которому НАТО соглашается, что Украине не нужно будет проходить стандартный процесс для кандидатов на членство.

Другие чиновники сказали, что это вызовет вопрос о том, что заменит этот процесс, включая получение гарантий того, что Украина, которая имеет проблемы с коррупцией и находится в военном положении, не превратится в авторитарную страну.

Однако НАТО — это прежде всего военный блок, и в него входят в том числе и страны с неоднозначной демократической репутацией, включая Турцию и Венгрию.

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Саммит НАТО в Литве

В Вильнюсе НАТО представит президенту Украины Владимиру Зеленскому ряд обязательств государств-членов о продолжении поставок стране оружия, боеприпасов и денег в среднесрочной перспективе — независимо от судьбы текущего контрнаступления или календаря выборов.

Ожидается, что НАТО расширит свои отношения с Украиной от Комиссии Украина-НАТО, основанной в 1997 году, до Совета Украина-НАТО — высшего уровня взаимодействия и интеграции.

В вопросе долгосрочных гарантий безопасности для Украины в администрации Байдена хотят перейти к чему-то похожему на то, что они называют “израильской моделью”, которая предусматривает 10-летнее обязательство по безопасности со США.

Гарантии безопасности предусматривают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, возможность совместного производства. Идея таких гарантий безопасности заключается в том, чтобы убедить Путина, что поток оружия и проведения подготовки для Украины не прекратится.

Но отмечается, что это не те “гарантии” безопасности, к которым стремится Зеленский. Те, кто настаивает на усилении обязательств перед Украиной, утверждают, что только членство в НАТО и защита с помощью коллективной обороны могут гарантировать безопасность страны.

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Источник: NYT
Йенс Столтенберг, Война в Украине, Джо Байден, НАТО, Украина
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