У Путина заявили, что у зернового соглашения нет шансов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что шансов у “зернового соглашения” нет, поскольку Москва не видит оснований для его продления.
Об этом он сказал в интервью Известиям, сообщает Интерфакс.
— Здесь вряд ли можно предрекать какое-либо окончательное решение, можно только констатировать, что если судить де-факто по тому, что у нас есть, то шансов у этого соглашения нет, — сказал он.
По словам Пескова, соглашение предусматривает “дело со стороны договорных государств или объединений”.
– И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, касавшаяся Российской Федерации, сделана так и не была. Поэтому если констатировать то, что мы сейчас имеем, то, конечно, нет перспектив, нет оснований для ее продолжения. Потому что до сих пор то, что нам было обещано, не сделано, – говорит пресс-секретарь.
Стоит отметить, что на этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада в очередной раз обманули Россию, не выполнив ее требования в рамках “зернового соглашения”, и Москва думает о том, чтобы из этого соглашения выйти.
Напомним, что 17 мая действие Черноморской зерновой инициативы удалось продлить еще на 60 дней – до 16 июля.
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