Зерновая инициатива не предусматривает выполнения каких-либо требований РФ – посол

В зерновом соглашении, действие которого удалось продлить до середины июля, не предусмотрено удовлетворение каких-либо требований страны-агрессора РФ.

Об этом рассказал сегодня на брифинге посол Украины в Турции Василий Боднар.

– В самом соглашении не предусматривается удовлетворение каких-либо требований России. Соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки, – отметил он.

Дипломат уточнил, что требования Москвы по возобновлению работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и снятию санкций с российских банков сейчас дискутируются.

РФ, в частности, потребовала вернуть Россельхозбанк в глобальную платежную систему SWIFT и запустить аммиакопровод, угрожая заблокировать зерновой коридор.

– То, что РФ пытается сейчас “прицепить” (к зерновому соглашению, — Ред.), – это вопросы, связанные с аммиакопроводом, со снятием санкций с банков и организаций, занимающихся торговлей зерном и удобрениями. Эти вопросы пока что дискутируются, — подчеркнул Боднар.

Он напомнил, что это ООН подписала соглашение и соответствующий меморандум с РФ “о содействии в решении этих вопросов”. Поэтому дискуссии по поводу российских требований продолжаются, а зерновое соглашение функционирует отдельно.

– Зерновая инициатива должна функционировать отдельно, поскольку документ по ней был подписан именно в таком формате, – уточнил посол.

Он напомнил, что, согласно условиям Черноморской зерновой инициативы, она и так должна была действовать 120 дней: то есть не до 18 мая, как настаивала РФ, а до 18 июля.

И благодаря активной работе украинской делегации, сотрудничеству с ООН и Турцией удалось разблокировать зерновое соглашение. Оно будет действовать до 18 июля.

Боднар выразил надежду, что это позволит разблокировать “пробки” из судов, которые сейчас образовались в Мраморном море на вход в Черное море и на выход из наших портов.

Кроме того, это может создать условия для вывода и передачи владельцам кораблей, которые с самого начала полномасштабной войны находились в портах Николаева.

Как известно, зерновое соглашение 22 июля 2022 года подписали Украина, Турция и ООН. Аналогичный отдельный документ подписала РФ.

В последний раз соглашение продлевали в марте, и РФ угрожала заблокировать его действие после 18 мая.

17 мая появилась информация, что действие зернового соглашения продлено до 18 июля.

Источник: Media Center Ukraine

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