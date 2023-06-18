У Путіна заявили, що зернова угода немає шансів
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що шансів у “зернової угоди” немає, оскільки Москва не бачить підстав для її продовження.
Про це він сказав в інтерв’ю Известиям, повідомляє Интерфакс.
– Тут навряд чи можна передрікати якесь остаточне рішення, можна тільки констатувати, що якщо судити де-факто з того, що ми маємо, то шансів у цієї угоди немає, – сказав він.
За словами Пєскова, угода передбачає “справу з боку договірних держав або об’єднань”.
– І ось частина цієї справи була зроблена, а друга частина, яка стосувалася Російської Федерації, зроблена так і не була. Тому якщо констатувати те, що ми зараз маємо, то, звичайно, перспектив немає, немає підстав для її продовження. Тому що досі те, що нам було обіцяно, не зроблено, – говорить прессекретар.
Варто зазначити, що цього тижня президент РФ Володимир Путін заявив, що країни Заходу нібито вкотре обдурили Росію, не виконавши її вимоги в рамках “зернової угоди”, і Москва думає про те, щоб із цієї угоди вийти.
Нагадаємо, що 17 травня дію Чорноморської зернової ініціативи вдалося продовжити ще на 60 днів – до 16 липня.