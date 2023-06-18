У Путіна заявили, що зернова угода немає шансів

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що шансів у “зернової угоди” немає, оскільки Москва не бачить підстав для її продовження.

Про це він сказав в інтерв’ю Известиям, повідомляє Интерфакс.

– Тут навряд чи можна передрікати якесь остаточне рішення, можна тільки констатувати, що якщо судити де-факто з того, що ми маємо, то шансів у цієї угоди немає, – сказав він.

За словами Пєскова, угода передбачає “справу з боку договірних держав або об’єднань”.

– І ось частина цієї справи була зроблена, а друга частина, яка стосувалася Російської Федерації, зроблена так і не була. Тому якщо констатувати те, що ми зараз маємо, то, звичайно, перспектив немає, немає підстав для її продовження. Тому що досі те, що нам було обіцяно, не зроблено, – говорить прессекретар.

Варто зазначити, що цього тижня президент РФ Володимир Путін заявив, що країни Заходу нібито вкотре обдурили Росію, не виконавши її вимоги в рамках “зернової угоди”, і Москва думає про те, щоб із цієї угоди вийти.

Нагадаємо, що 17 травня дію Чорноморської зернової ініціативи вдалося продовжити ще на 60 днів – до 16 липня.

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