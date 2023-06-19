Британия не будет снимать санкции с РФ, пока Украина не получит компенсацию – МИД

Правительство Великобритании берет на себя полномочия сохранять санкции против РФ, пока Украина не получит компенсацию за последствия агрессии.

Соответствующее объявление сделал министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли.

По его словам, Британия вводит новое законодательство, позволяющее сохранять ограничения и блокировку российских активов, пока РФ не заплатит за ущерб, причиненный Украине.

– Поскольку Украина продолжает защищаться от российского вторжения, ужасающие последствия путинской войны очевидны. Потребности Украины в восстановлении есть и будут огромными, – подчеркнул Клеверли.

Новые меры знаменуют существенное усиление санкционного подхода Великобритании к РФ. Теперь на законодательном уровне установлено, что санкции могут быть использованы с целью принуждения РФ к выплате компенсации.

– Благодаря нашим новым мерам мы усиливаем санкционный подход Великобритании… Соединенное Королевство готово использовать санкции для того, чтобы РФ заплатила за восстановление страны, на которую она так опрометчиво напала, – объяснил Клеверли.

Он объявил о новых мерах в преддверии Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Британии 21-22 июня.

Кроме того, Лондон планирует принять закон, требующий раскрывать британскому Казначейству данные об активах, которыми определенные лица владеют от имени Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ или Российского фонда национального благосостояния.

С момента полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Великобритания заморозила более 18 млрд фунтов стерлингов активов и ввела санкции против более чем 1 550 россиян.

Источник: Европейская правда

Источник : The Guardian

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