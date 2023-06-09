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Илья Нежигай, редактор ленты

Помощь на годы вперед: Британия будет долгосрочно поддерживать Украину — Сунак

Ріші Сунак
Фото: Getty Images

Великобритания имеет в своих планах долгосрочную поддержку Украины.

Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме, Вашингтон.

— Соединенное Королевство гордится нашим вкладом, включая танки, дальнобойное оружие и обучение украинских солдат. Но не должно быть сомнений, что лидерство и ресурсы США стали решающим вкладом, который позволяет силам демократии и свободы победить, — заявил Сунак.

Риши Сунак добавил, что благодарен Джо Байдену за роль Соединенных Штатов в поддержке Украины в противостоянии агрессии России.

— Нам повезло получить инвестиции Америки в европейскую безопасность, однако мы должны разделить бремя вместе, — заявил глава правительства Британии.

Он также согласился со словами Байдена о сдерживании президента РФ Владимира Путина.

— Я согласен с тем, что сказал президент. Речь идет о сдерживании. Президент Путин будет думать, что он может нас переждать, что НАТО устанет, устанет и сдастся. Это не так. И чем больше мы сможем оказать поддержку Украине, не только здесь и сейчас, но поддержку на годы вперед. Я думаю, это станет для него сильным сигналом, что нет смысла пытаться нас переждать, мы никуда не уйдем, мы будем здесь столько, сколько будет нужно, — сказал он.

Отметим, что премьер Сунак находится с визитом в Вашингтоне, где, в частности, уже обсудил с президентом США Джо Байденом дальнейшие поставки военной помощи для Украины и усиление украинского ПВО.

Сам глава Белого дома говорил, что у него есть уверенность в том, что несмотря на споры в Конгрессе США, Америка найдет средства для дальнейшей финансовой поддержки Украины в рамках военной помощи.

Источник: White House
Война в Украине, Великобритания, Ріші Сунак
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