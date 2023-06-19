Британія не зніматиме санкції з РФ, доки Україна не отримає компенсацію – МЗС

Уряд Великої Британії бере на себе повноваження зберігати санкції проти РФ доти, доки Україна не отримає компенсацію за наслідки агресії.

Відповідне оголошення зробив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі.

За його словами, Британія запроваджує нове законодавство, яке дозволяє зберігати обмеження та блокування російських активів, доки РФ не заплатить за шкоду, завдану Україні.

– Оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення, жахливі наслідки путінської війни очевидні. Потреби України у відбудові є і будуть величезними, – наголосив Клеверлі.

Нові заходи знаменують суттєве посилення санкційного підходу Великої Британії до РФ. Тепер на законодавчому рівні визначено, що санкції можуть бути використані з метою примусу РФ до виплати компенсації.

– Завдяки нашим новим заходам ми посилюємо санкційний підхід Великої Британії… Сполучене Королівство готове використати санкції для того, щоб РФ заплатила за відновлення країни, на яку вона так необачно напала, – пояснив Клеверлі.

Він оголосив про нові заходи напередодні Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Британії 21-22 червня.

Крім того, Лондон планує ухвалити закон, який вимагатиме розкривати британському Казначейству дані про активи, якими певні особи володіють від імені Центрального банку РФ, Міністерства фінансів РФ чи Російського фонду національного добробуту.

З моменту повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Велика Британія заморозила понад 18 млрд фунтів стерлінгів активів і запровадила санкції проти понад 1 550 росіян.

Джерело: Європейська правда

Джерело : The Guardian

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