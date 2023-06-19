Подсанкционные россияне смогут добровольно передать активы на восстановление Украины – МИД Британии

Попавшие под британские санкции россияне смогут жертвовать замороженные активы на восстановление Украины. Это предусмотрено новым законодательством, о котором объявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

О деталях проинформировали в пресс-службе британского внешнеполитического ведомства.

Клеверли объяснил, что британское правительство вводит новый путь для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.

– Подсанкционные россияне, которые говорят, что поддерживают Украину, теперь также смогут сделать правильные вещи – пожертвовать свои замороженные активы на восстановление Украины, — отметили в британском МИД.

В ведомстве уточнили, что это будет добровольный механизм, в рамках которого подсанкционные лица смогут подать заявку на выделение средств для конкретной цели – реконструкции Украины.

В МИД заверили, что “не будет никакого принуждения” к переводу средств. Кроме того, британское правительство не планирует вводить ослабление санкций в обмен на перечисление средств для Украины.

– Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она оправилась от российской агрессии и заложила основу для процветания нации, – подчеркнул Джеймс Клеверли.

А министр финансов Британии Джереми Хант отметил, что “путинская Россия должна взять на себя финансовую ответственность” за разрушения, причиненные Украине. Он заверил, что британское правительство готово “проложить новые пути, чтобы российские деньги дошли до украинцев”.

Точный механизм работы фонда, который будет распределять добровольные пожертвования россиян для Украины, объявят позже.

Источник в британском правительстве сообщил изданию Европейская правда, что речь идет именно о замороженных средствах, которыми подсанкционные лица не могут пользоваться.

– Нет переговоров с этими людьми, нет договоренностей с ними о том, что они получат что-то в обмен на это. Речь идет о тех лицах, которые уже сейчас не имеют доступа к этим деньгам и хотят перечислить деньги Украине добровольно, — заявил источник.

Собеседник издания добавил, что британское правительство не намерено объявлять перечень россиян, которые решат добровольно пожертвовать Украине свои замороженные активы. В то же время, эти лица смогут самостоятельно сообщить об этом, если захотят.

Как известно, британское правительство пообещало сохранять санкции против РФ, пока Украина не получит компенсацию за последствия агрессии. Великобритания является первой страной, предпринявшей подобные шаги.

Источник: МИД Великобритании, Европейская правда

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