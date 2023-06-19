Підсанкційні росіяни зможуть добровільно передати активи на відбудову України – МЗС Британії

Росіяни, які потрапили під британські санкції, зможуть жертвувати заморожені активи на відбудову України. Це передбачено новим законодавством, про яке оголосив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Про деталі поінформували в пресслужбі британського зовнішньополітичного відомства.

Клеверлі пояснив, що британський уряд запроваджує новий шлях для передачі заморожених російських активів на відновлення України.

– Підсанкційні росіяни, які кажуть, що підтримують Україну, тепер також матимуть спосіб зробити правильні речі – пожертвувати свої заморожені активи на відновлення України, – зазначили в британському МЗС.

У відомстві уточнили, що це буде добровільний механізм, у межах якого підсанкційні особи зможуть подати заявку на виділення коштів для конкретної мети – реконструкції України.

У МЗС запевнили, що “не буде жодного примусу” до переказу коштів. Крім того, британський уряд не планує запроваджувати послаблення санкцій в обмін на перерахування коштів для України.

– Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб оговтатися від російської агресії та закласти основу для процвітання нації, – наголосив Джеймс Клеверлі.

А міністр фінансів Британії Джеремі Гант зазначив, що “путінська Росія повинна взяти на себе фінансову відповідальність” за руйнування, завдані Україні. Він запевнив, що британський уряд готовий “прокласти нові шляхи, щоб російські гроші дійшли до українців”.

Точний механізм роботи фонду, який розподілятиме добровільні пожертви росіян для України, оголосять згодом.

Джерело в британському уряді повідомило виданню Європейська правда, що йдеться саме про заморожені кошти, якими підсанкційні особи не можуть користуватися.

– Немає переговорів із цими людьми, немає домовленостей із ними про те, що вони отримають щось в обмін на це. Йдеться про тих осіб, хто вже зараз не має доступу до цих грошей і хоче перерахувати гроші Україні добровільно, – заявило джерело.

Співрозмовник видання додав, що британський уряд не збирається оголошувати перелік росіян, які вирішать добровільно пожертвувати Україні свої заморожені активи. Водночас ці особи зможуть самостійно повідомити про це, якщо захочуть.

Як відомо, британський уряд пообіцяв зберігати санкції проти РФ доти, доки Україна не отримає компенсацію за наслідки агресії. Велика Британія є першою країною, що запровадила подібні кроки.

Джерело: МЗС Великої Британії, Європейська правда

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