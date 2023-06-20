Стройте забор, мы вас точно видеть не хотим на поколения: Резников россиянам

Любой ребенок сегодня в Украине знает, что главный враг — это россияне. Это самый ужасный поступок, который совершил Кремль.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, после полномасштабного вторжения РФ международно установленный порядок разрушен.

— Это означает, что другие диктаторы, другие автократии используют такие же агрессии, чтобы завоевать маленькие государства, своих соседей. И мировой порядок этого не воспринимает. В интересах наших партнеров убедить Кремль вернуться в свои границы и забыть. Не хотите нас видеть? Стройте забор, мы вас точно видеть не хотим. На поколение, — утверждает глава МО Украины.

По его словам, теперь отношения между двумя нациями заложены на сотни лет вперед, а предыдущие руководители Кремля будут переворачиваться в гробах.

— Любой ребенок сегодня в Украине знает, что главный враг — это россияне. Беда в отношениях заложена на сто лет вперед. Вот что самое ужасное сделал Кремль. Я думаю, что предыдущие правители Кремля переворачиваются в своих гробах, потому что худшего сделать для своей собственной страны нельзя было, — считает Алексей Резников.

Источник: Настоящее время

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