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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Будуйте паркан, ми вас точно бачити не хочемо на покоління: Резніков росіянам

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Будь-яка дитина сьогодні в Україні знає, що головний ворог – це росіяни. Це найжахливіший вчинок, який зробив Кремль.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, після повномасштабного вторгнення РФ міжнародно встановлений порядок зруйновано.

– Це означає, що інші диктатори, інші автократії використовують такі самі агресії, щоб завоювати маленькі держави, своїх сусідів. І світовий порядок цього не сприймає. В інтересах наших партнерів переконати Кремль повернутися у свої кордони та забути. Не хочете нас бачити? Будуйте паркан, ми вас точно бачити не хочемо. На покоління, – стверджує глава МО України.

За його словами, тепер відносини між двома націями закладені на сотні років уперед, а попередні очільники Кремля перевертатимуться у трунах.

– Будь-яка дитина сьогодні в Україні знає, що головний ворог – це росіяни. Біда у відносинах закладена на сто років уперед. Ось що найжахливіше зробив Кремль. Я думаю, що попередні правителі Кремля перевертаються у своїх трунах, тому що гіршого зробити для своєї власної країни не можна було, – вважає Олексій Резніков.

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Джерело: Настоящее время

Війна в Україні, Кремль, Міноборони України, Олексій Резніков, Україна-Росія, Українці
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