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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина примет на вооружение истребители F-16 не ранее 2024 года — Резников

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Украина примет на вооружение современные западные боевые истребители F-16 не раньше Нового года 2024 года. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Это было мое пожелание Санте. Поэтому было бы логично, чтобы хотя бы до Нового года первый F-16 все-таки взлетел, — сказал глава Минобороны Украины.

Алексей Резников считает, что украинским пилотам понадобится около четырех месяцев для освоения истребителей F-16.

— После тестирования наших двух пилотов в США считается, что срок до шести месяцев будет достаточным. Я считаю, что наши опытные пилоты с желанием и стремлением полетят быстрее. Свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, за четыре месяца — это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять и учиться, — предположил Резников.

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Источник: Настоящее время

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Літаки, Міноборони України, Алексей Резников
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