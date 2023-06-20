Для уничтожения самолетов и баллистических ракет: в Украине развернули системы ПВО SAMP/T

В Украине уже развернули системы противовоздушной обороны SAMP/T французско-итальянского производства.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления в рамках Парижского авиасалона.

— Я рад, что могу объявить вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что французско-итальянский ЗРК SAMP/T теперь развернут и функционирует в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизни людей, — подчеркнул Макрон.

Это первое официальное подтверждение прибытия SAMP/T на территорию Украины после сообщений журналистов о передаче этой системы ПВО.

Отмечается, что SAMP/T передали Украине в рамках шестого пакета военной помощи Италии, объявленного в феврале 2023 года, по согласованию с Францией.

Стоит отметить, что наземная система земля-воздух среднего радиуса действия SAMP/T — это первая в Европе противоракетная ПВО, способная уничтожать вражеские самолеты на дальности от трех до 100 км. В то же время она может ликвидировать баллистические ракеты на дальности от 3 до 25 км, высота поражения — до 25 км.

Источник: Rai News

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