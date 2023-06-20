Для знищення літаків і балістичних ракет: в Україні розгорнули системи ППО SAMP/T

В Україні вже розгорнули системи протиповітряної оборони SAMP/T французько-італійського виробництва.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час виступу в межах Паризького авіасалону.

– Я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що французько-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові об’єкти та життя людей, – наголосив Макрон.

Це перше офіційне підтвердження прибуття SAMP/T на територію України після повідомлень журналістів про передавання цієї системи ППО.

Зазначається, що SAMP/T передали України у рамках шостого пакета військової допомоги Італії, оголошеного в лютому 2023 року, за погодженням з Францією.

Варто зазначити, що наземна система земля-повітря середнього радіусу дії SAMP/T – це перша в Європі протиракетна ППО, здатна знищувати ворожі літаки на дальності від трьох до 100 км. Водночас вона може ліквідувати балістичні ракети на дальності від 3 до 25 км, висота ураження – до 25 км.

Джерело: Rai News

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