Великобритания объявила о пакете поддержки для Украины на $3 млрд

На конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Лондоне 21-22 июня, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об историческом пакете финансовой поддержки для Киева на сумму $3 млрд.

— В течение трех лет мы предоставим гарантии по кредитам на сумму $3 млрд. Мы также запускаем новый технологический мост между Великобританией и Украиной для привлечения инвестиций и талантов, а также поддержки зеленой энергетики и многое другое. Все это является частью больших коллективных усилий союзников и партнеров во всем мире, включая значительную новую поддержку со стороны ЕС, о которой также будет объявлено на этой неделе, — сказал он.

Сунак отметил важность построения платформы для бизнеса, которая будет способствовать привлечению инвестиций.

— Именно поэтому мы запускаем Ukraine business compact, чтобы частный сектор заявлял о своей поддержке восстановления Украины. И я рад объявить сегодня, что более 400 компаний из 38 стран уже зарегистрировались, — сказал британский премьер.

В британском правительстве перед этим анонсировали большой пакет помощи Украине, включающий кредитные гарантии Всемирного банка в размере $3 млрд для укрепления экономической стабильности страны.

В целом невоенная помощь Британии для Украины превысит 4,7 млрд фунтов стерлингов ($6 млрд), в том числе 4,1 млрд фунтов ($5,2 млрд) в виде фискальной поддержки и 640 млн фунтов ($817 млн) двусторонней помощи.

Усилия Британии подкреплены помощью более 400 компаний из 38 стран, которые обещают поддержать восстановление и послевоенную реконструкцию Украины после широкомасштабного вторжения РФ.

На днях в Минобороны Великобритании сообщили о предоставлении дополнительных 60 млн фунтов стерлингов (около $77 млн) к Комплексному пакету помощи НАТО для Украины.

Источник: gov.uk

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