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Юлия Соколова, редактор ленты

Лондон будет контролировать средства, которые подсанкционные олигархи РФ направят на восстановление Украины

Велика Британія, прапор Великої Британії
Фото: Pexels

Великобритания будет контролировать расходование средств подсанкционных российских олигархов, которые они решат перечислить на восстановление Украины.

Об этом сообщает издание Европейская правда со ссылкой на источник в британском правительстве.

Собеседник объяснил, что это будет по сути “донорский взнос”. В связи с этим официальный Лондон будет детально отслеживать, чтобы указанные средства использовались по назначению.

– Мы будем контролировать расходование и очень четко следить за тем, чтобы каждый пенни, каждый рубль из этих переданных Украине средств был направлен на восстановление Украины, — подчеркнул источник.

Средства планируют направить как на краткосрочные, так и на долгосрочные нужды нашей страны. Конкретные направления будут определять на Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Великобритании 21-22 июня.

– В частности, мы там услышим и о необходимости быстрого восстановления, и о долгосрочном восстановлении, – заявил источник.

Собеседник уточнил, что пока речь идет о концептуальной возможности такого использования активов россиян. Еще рано говорить о финансовом механизме передачи денег, а значит и о конкретных механизмах контроля.

Что предлагает британское правительство

В МИД Великобритании сегодня объявили, что страна будет сохранять санкции против РФ, пока Украина не получит компенсацию за последствия агрессии.

Ради этого британское правительство вводит новое законодательство.

У попавших под британские санкции россиян появится возможность добровольно жертвовать замороженные активы на восстановление Украины. В МИД заверили, что в этом процессе “не будет никакого принуждения”. Кроме того, Лондон не намерен ослаблять санкции для россиян в обмен на перечисление средств для Украины.

Кроме того, физические и юридические лица в Великобритании или за границей, попавшие в санкционный список, будут обязаны раскрывать активы, которыми владеют на британской территории. Такой шаг направлен на предотвращение сокрытия активов. За неразглашение информации будут грозить дополнительные санкции или конфискация.

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Источник: МИД Великобритании, Европейская правда

Война в Украине, Великобритания, Російська агресія, Санкції проти Росії
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