Лондон будет контролировать средства, которые подсанкционные олигархи РФ направят на восстановление Украины
Великобритания будет контролировать расходование средств подсанкционных российских олигархов, которые они решат перечислить на восстановление Украины.
Об этом сообщает издание Европейская правда со ссылкой на источник в британском правительстве.
Собеседник объяснил, что это будет по сути “донорский взнос”. В связи с этим официальный Лондон будет детально отслеживать, чтобы указанные средства использовались по назначению.
– Мы будем контролировать расходование и очень четко следить за тем, чтобы каждый пенни, каждый рубль из этих переданных Украине средств был направлен на восстановление Украины, — подчеркнул источник.
Средства планируют направить как на краткосрочные, так и на долгосрочные нужды нашей страны. Конкретные направления будут определять на Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Великобритании 21-22 июня.
– В частности, мы там услышим и о необходимости быстрого восстановления, и о долгосрочном восстановлении, – заявил источник.
Собеседник уточнил, что пока речь идет о концептуальной возможности такого использования активов россиян. Еще рано говорить о финансовом механизме передачи денег, а значит и о конкретных механизмах контроля.
Что предлагает британское правительство
В МИД Великобритании сегодня объявили, что страна будет сохранять санкции против РФ, пока Украина не получит компенсацию за последствия агрессии.
Ради этого британское правительство вводит новое законодательство.
У попавших под британские санкции россиян появится возможность добровольно жертвовать замороженные активы на восстановление Украины. В МИД заверили, что в этом процессе “не будет никакого принуждения”. Кроме того, Лондон не намерен ослаблять санкции для россиян в обмен на перечисление средств для Украины.
Кроме того, физические и юридические лица в Великобритании или за границей, попавшие в санкционный список, будут обязаны раскрывать активы, которыми владеют на британской территории. Такой шаг направлен на предотвращение сокрытия активов. За неразглашение информации будут грозить дополнительные санкции или конфискация.
Источник: МИД Великобритании, Европейская правда