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Юлия Захарченко, редактор ленты

Покупка российской нефти в Индии достигла новых максимумов в мае – СМИ

бурова установка в росії
Фото: Pixabay

В Индии импорт российской нефти достиг рекордного уровня — около 1,95 млн баррелей в сутки в мае. Это привело к уменьшению закупок в Ираке и Саудовской Аравии.

По данным иностранных изданий, Индия — это третий по величине потребитель и импортер нефти в мире, который покупает более 80% нефти на зарубежных рынках. Эта страна продолжает закупать российскую нефть после введения санкций против Москвы за вторжение на территорию Украины.

Иностранные журналисты отмечают, что в мае на российскую нефть приходилось около 40% импорта сырой нефти Индией, что привело к сокращению импорта из Ирака до трехлетнего минимума и из Саудовской Аравии до самого низкого уровня с сентября 2021 года.

В мае Индия импортировала 801,4 тыс. баррелей иракской нефти в сутки, что примерно на 13,7% меньше, чем в апреле, а поставки из Саудовской Аравии упали на 15%, до 616,1 тыс. баррелей в сутки.

Общий объем импорта нефти Индией в мае незначительно увеличился по сравнению с апрелем – до 4,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в Индии импорт из России останется высоким, поскольку цена на доставку остается намного дешевле, чем ближневосточная нефть.

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Источник: Business Recorder

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