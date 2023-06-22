Купівля російської нафти в Індії досягла нових максимумів у травні – ЗМІ

В Індії імпорт російської нафти сягнув рекордного рівня – близько 1,95 млн барелів на добу в травні. Це призвело до зменшення закупівель в Іраку та Саудівській Аравії.

За даними іноземних видань, Індія – це третій за величиною споживач та імпортер нафти у світі, який купує понад 80% нафти на закордонних ринках. Ця країна продовжує закупати російську нафту після запровадження санкцій проти Москви за вторгнення на територію України.

Іноземні журналісти зазначають, що у травні на російську нафту припадало близько 40% імпорту сирої нафти Індією, що призвело до скорочення імпорту з Іраку до трирічного мінімуму і з Саудівської Аравії до найнижчого рівня з вересня 2021 року.

У травні Індія імпортувала 801,4 тис. барелів іракської нафти на добу, що приблизно на 13,7% менше, ніж у квітні, а постачання з Саудівської Аравії впали на 15%, до 616,1 тис. барелів на добу.

Загальний обсяг імпорту нафти Індією в травні незначно зріс порівняно з квітнем – до 4,8 млн барелів на добу. Очікується, що в Індії імпорт з Росії залишиться високим, оскільки ціна на доставлення залишається набагато дешевшою, ніж близькосхідна нафта.

Джерело: Business Recorder

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