11-й пакет санкций против РФ коснется нефтепровода Дружба — постпред Польши

Европейская комиссия при разработке 11-го пакета санкций против РФ учла ряд предложений Варшавы.

Об этом сообщил посол Польши Анджей Садось в Брюсселе.

— В частности, в списке фигурирует предложенный Польшей пункт о санкциях относительно северного участка нефтепровода Дружба, а также относительно закрытия для въезда на территорию ЕС российских фур, — говорит постпред.

Он также добавил, что в новом санкционном пакете учтена возможность применения ограничительных мер к тем субъектам, которые систематически поддерживают обход ограничений.

– Я поддерживаю этот пакет, в нем есть целый ряд таких необходимых решений, – сказал Садось.

Он добавил, что “Польша, в частности, будет вновь добиваться наложения эмбарго на российские алмазы, а также на атомный сектор РФ”.

Справка. Нефтепровод Дружба проходит по территории России от Альметьевска до Брянска, затем до города Мозырь в Беларуси, после чего разделяется на две ветви: северную — в направлении Латвии, Литвы, Польши и Германии и южную — через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

Напомним, что в среду, 21 июня, послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России.

Источник : Польское радио

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.