11-й пакет санкций против РФ коснется нефтепровода Дружба — постпред Польши
Европейская комиссия при разработке 11-го пакета санкций против РФ учла ряд предложений Варшавы.
Об этом сообщил посол Польши Анджей Садось в Брюсселе.
— В частности, в списке фигурирует предложенный Польшей пункт о санкциях относительно северного участка нефтепровода Дружба, а также относительно закрытия для въезда на территорию ЕС российских фур, — говорит постпред.
Он также добавил, что в новом санкционном пакете учтена возможность применения ограничительных мер к тем субъектам, которые систематически поддерживают обход ограничений.
– Я поддерживаю этот пакет, в нем есть целый ряд таких необходимых решений, – сказал Садось.
Он добавил, что “Польша, в частности, будет вновь добиваться наложения эмбарго на российские алмазы, а также на атомный сектор РФ”.
Справка. Нефтепровод Дружба проходит по территории России от Альметьевска до Брянска, затем до города Мозырь в Беларуси, после чего разделяется на две ветви: северную — в направлении Латвии, Литвы, Польши и Германии и южную — через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.
Напомним, что в среду, 21 июня, послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России.
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