Германия предоставит Украине дополнительно €381 млн на гуманитарную помощь в 2023 году — Бербок

Германия предоставит Украине дополнительно €381 млн на гуманитарную помощь в 2023 году.

Об этом на конференции по восстановлению Украины (URC2023) в Лондоне заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

– И моя коллега, министр развития Свенья Шульце, и я приехали сегодня сюда, чтобы подчеркнуть, что правительство Германии активизирует усилия по восстановлению Украины. Это восстановление начинается с гуманитарной поддержки. Германия предоставит Украине дополнительно €381 млн на гуманитарную помощь в 2023 году на все: от генераторов до еды и палаток для тех, кто недавно сбежал или потерял свои дома, – сказала она.

Бербок добавила, что Германия продолжит помощь в работе по разминированию, “поскольку не может быть мира в местах, где люди живут в постоянном страхе, что их дети, играя, наступят на мину”.

Глава МИД также отметила, что Германия предоставила €16,8 млрд на поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, включая военную помощь.

Напомним, конференция по вопросам восстановления Украины проходит в Лондоне 21-22 июня. О помощи Украине уже объявили несколько стран.

США выделят Украине $1,3 млрд финансовой помощи, которая будет направлена на энергетические и инфраструктурные потребности.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об историческом пакете финансовой поддержки для Киева на сумму $3 млрд.

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