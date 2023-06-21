На відновлення енергетичної інфраструктури. США виділяють Україні $1,3 млрд
Сполучені Штати Америки виділять Україні $1,3 млрд фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби.
Про це під час виступу на міжнародній конференції щодо відбудови України у Лондоні заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
– Поки Росія продовжує руйнувати, ми тут, щоб допомогти Україні відбудувати життя, відбудувати країну, відбудувати її майбутнє, – сказав він.
За словами Блінкена, США інвестують $520 млн, щоб допомогти Україні модернізувати її енергосистему.
Також сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про історичний пакет фінансової підтримки для Києва на суму $3 млрд. А також розповів про створення платформи для бізнесу Ukraine business compact, яка сприятиме залученню інвестицій.
Нагадаємо, конференція з питань відновлення України проходить у Лондоні 21-22 червня.
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