На відновлення енергетичної інфраструктури. США виділяють Україні $1,3 млрд

Сполучені Штати Америки виділять Україні $1,3 млрд фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби.

Про це під час виступу на міжнародній конференції щодо відбудови України у Лондоні заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Поки Росія продовжує руйнувати, ми тут, щоб допомогти Україні відбудувати життя, відбудувати країну, відбудувати її майбутнє, – сказав він.

За словами Блінкена, США інвестують $520 млн, щоб допомогти Україні модернізувати її енергосистему.

Також сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про історичний пакет фінансової підтримки для Києва на суму $3 млрд. А також розповів про створення платформи для бізнесу Ukraine business compact, яка сприятиме залученню інвестицій.

Нагадаємо, конференція з питань відновлення України проходить у Лондоні 21-22 червня.

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